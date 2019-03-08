اونلاين | كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي والقادسيه بث مباشر اليوم "الدوري السعودي" .. kora online .. koora online tv Facebo

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كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي والقادسيه بث مباشر اليوم "الدوري السعودي" .. kora online .. koora online tv Facebo
وتنقل مباراة الهلال والوحدة في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وستكون المواجهة الكبرى مذاعة على العديد من القنوات وهي KSA SPORTS HD 1 وKSA SPORTS HD 2 وDAWRI Plus HD 1 بالإضافة إلى تطبيق جوي TV ودوري بلس على الهواتف الذكية.
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاهلي والقادسيه بث مباشر اليوم "الدوري السعودي" .. kora online .. koora online tv Facebo