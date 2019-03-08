اونلاين | يوتيوب HD بث مباشر مباراة «الأهلي والقادسية» اليوم الجمعة 8-3-2019| يلا شوت | كورة ستار | KSA SPORT | الاسطورة | LiveHD7

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يوتيوب HD بث مباشر مباراة «الأهلي والقادسية» اليوم الجمعة 8-3-2019| يلا شوت | كورة ستار | KSA SPORT | الاسطورة | LiveHD7

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ملعب الأمير سعود بن جلوي اليوم الجمعة 8 مارس 2019.

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يوتيوب HD بث مباشر مباراة «الأهلي والقادسية» اليوم الجمعة 8-3-2019| يلا شوت | كورة ستار | KSA SPORT | الاسطورة | LiveHD7

وتنطلق مباراة الأهلي والقادسية في تمام الساعة 2:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل علي KSA SPORTS HD 1 و KSA SPORTS HD 2 و DAWRI Plus HD 1 بالإضافة إلى تطبيق جوي TV ودوري بلس على الهواتف الذكية.

يوتيوب HD بث مباشر مباراة «الأهلي والقادسية» اليوم الجمعة 8-3-2019| يلا شوت | كورة ستار | KSA SPORT | الاسطورة | LiveHD7