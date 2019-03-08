اونلاين | دوري بلس LiveHD مشاهدة مباراة (الاهلي والقادسية) في الدوري السعودي اليوم بث مباشر رابط سريع

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دوري بلس LiveHD مشاهدة مباراة (الاهلي والقادسية) في الدوري السعودي اليوم بث مباشر رابط سريع

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الاهلي والقادسية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ملعب الأمير سعود بن جلوي اليوم الجمعة 8 مارس 2019.

دوري بلس LiveHD مشاهدة مباراة (الاهلي والقادسية) في الدوري السعودي اليوم بث مباشر رابط سريع

وتنطلق مباراة الاهلي والقادسية في تمام الساعة 2:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل علي KSA SPORTS HD 1 و KSA SPORTS HD 2 و DAWRI Plus HD 1 بالإضافة إلى تطبيق جوي TV ودوري بلس على الهواتف الذكية.