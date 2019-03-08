رياضة | جاريث بيل يقترب من العملاق الإنجليزي

توصل الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للانتقال إلى الأخير في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الصحفي إدواردو إندا أن بيل سيرحل عن الريال بمجرد نهاية الموسم الجاري، مع توصله لاتفاق للانضمام إلى فريق مان يونايتد.

وسيبيع ريال مدريد نجمه جاريث بيل مقابل 120 مليون يورو وذلك لتوفير السيولة المالية اللازمة لشراء النجم البلجيكي إدين هازارد من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكان بيل تعرض لانتقادات قاسية في الفترة الأخيرة وذلك بسبب هبوط مستواه الفني والبدني مع النادي الملكي مؤخرًا.

سولشاير يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد

قال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إيد وودورد المسؤول في نادي الشياطين الحمر أرسل له رسالة لإبلاغه بتعيينه كمدير فني لليونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو.

ونقل Fotballklubben تصريحات سولشاير والذي قال: وودورد هو من تواصل معي في البداية لتدريب مانشستر يونايتد واعتقد أنها مسؤوليته خلال الفترة المقبلة لتحديد مصيري.

وتابع سولشاير: تجمعني علاقة قوية وجيدة للغاية مع وودورد فنحن تقريبًا نتحدث بشكل يومي.

وأضاف سولشاير: وودورد أرسل رسالة لي في البداية ، لم أكن أعرف رقم صاحبها ولم التقط الهاتف، ثم بدأ يُعرف عن نفسه لي، حقيقة شعرت وقتها أن نبضي بدأ يتسارع.

وكانت إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد حدثت في الـ19 من ديسمبر الماضي بعد خسارة اليونايتد من ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.