رياضة | مانشستر يونايتد يكافئ "سولشاير" بعقد جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يكافئ "سولشاير" بعقد جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر مسؤولو مانشستر يونايتد على توقيع عقد جديد مع المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني المؤقت للفريق، بعد النتايج المميزة التي قدمها مع الشياطين الحمر منذ توليه المسؤولية.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد سيوقع عقد لمدة ثلاثة سنوات مع سولشاير، مقابل 7.5 مليون جنية إسترليني، وهو نصف ما كان يتقاضاه البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني السابق للفريق.
واشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قرر صرف النظر عن التعاقد مع بوتشيتينو أو زين الدين زيدان بعدما نجح الفريق في قلب الطاولة على باريس جيرمان الفرنسي والتأهل لدور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا
سولشاير يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد
قال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إيد وودورد المسؤول في نادي الشياطين الحمر أرسل له رسالة لإبلاغه بتعيينه كمدير فني لليونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو.
ونقل Fotballklubben تصريحات سولشاير والذي قال: وودورد هو من تواصل معي في البداية لتدريب مانشستر يونايتد واعتقد أنها مسؤوليته خلال الفترة المقبلة لتحديد مصيري.
وتابع سولشاير: تجمعني علاقة قوية وجيدة للغاية مع وودورد فنحن تقريبًا نتحدث بشكل يومي.
وأضاف سولشاير: وودورد أرسل رسالة لي في البداية ، لم أكن أعرف رقم صاحبها ولم التقط الهاتف، ثم بدأ يُعرف عن نفسه لي، حقيقة شعرت وقتها أن نبضي بدأ يتسارع.
وكانت إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد حدثت في الـ19 من ديسمبر الماضي بعد خسارة اليونايتد من ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.
كواليس قرار إقالة "سولاري" من تدريب ريال مدريد
استقر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيريز اقترب من اتخاذ قرار إقالة سولاري لكن رئيس الريال دائما ما يحتاج بعض الوقت قبل إعلان أي قرار مهم.
وأضافت الصحيفة: "سولاري لن يكون في غالب الظن على دكة بدلاء الريال الموسم المقبل عقب اجتماع طويل عقد بين الرئيس والمدرب بعد ساعات من مباراة الكارثة، لمناقشة ما حصل ليلة الثلاثاء الماضي".
وتابعت: "سولاري فهم من ذلك الاجتماع الذي عقد في منتصف الليل أنه لن يستمر مع الفريق بعد النتائج السيئة التي حققها في كل البطولات هذا الموسم".
وكشفت تقارير صحفية عن أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباي أجرى اتصالًا هاتفيًا بزين الدين زيدان المدير الفني الأسبق للفريق لإعادته لقيادته بداية من شهر يونيو المقبل بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.
وذكر برنامج "خوجونيس"، الذي تبثه إذاعة راديو "لا سيستا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستطيحب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الفريق قبل مباراة يوم الأحد المقبل أمام بلد الوليد.
وأكد البرنامج أن هذا دفع بيريز للاتصال بزيدان الذي استقال قبل نحو 9 أشهر بعد أن فاز بكأس أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.
وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد سيمنح زيدان الحرية الكاملة في اختيار اللاعبين وتحديد الراحلين والصفقات الجديدة لاستعادة مجد الملكي من جديد.
ريال مدريد يحفز كريستيانو رونالدو
يرى فابيو كابيلو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني أن الفريق من دوري أبطال أوروبا ضد أياكس أمستردام، سيحفز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي للفوز باللقب الأوروبي.
وقال فابيلو كابيلو خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "هزيمة ريال مدريد ستعطي دافعًا كبيرًا لكريستيانو رونالدو للتعويض أمام أتلتيكو مدريد".
وأضاف كابيلو: "يجب أن يُثبت يوفنتوس أنه قادر على العودة وتخطي هذا الدور، وبعدها سنرى كم من الجيد إقصاء قطبي العاصمة مدريد في العام الذي يُقام فيه النهائي هناك".
وخسر يوفنتوس بهدفين نظيفين ضد أتلتيكو مدريد في معقل واندا ميتروبوليتانو، بينما ستقام مواجهة الإياب، الثلاثاء المقبل في إيطاليا.