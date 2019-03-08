رياضة | مانشستر يونايتد يكافئ "سولشاير" بعقد جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يكافئ "سولشاير" بعقد جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو مانشستر يونايتد على توقيع عقد جديد مع المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني المؤقت للفريق، بعد النتايج المميزة التي قدمها مع الشياطين الحمر منذ توليه المسؤولية.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد سيوقع عقد لمدة ثلاثة سنوات مع سولشاير، مقابل 7.5 مليون جنية إسترليني، وهو نصف ما كان يتقاضاه البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني السابق للفريق.

واشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قرر صرف النظر عن التعاقد مع بوتشيتينو أو زين الدين زيدان بعدما نجح الفريق في قلب الطاولة على باريس جيرمان الفرنسي والتأهل لدور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا

سولشاير يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد

قال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إيد وودورد المسؤول في نادي الشياطين الحمر أرسل له رسالة لإبلاغه بتعيينه كمدير فني لليونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو.

ونقل Fotballklubben تصريحات سولشاير والذي قال: وودورد هو من تواصل معي في البداية لتدريب مانشستر يونايتد واعتقد أنها مسؤوليته خلال الفترة المقبلة لتحديد مصيري.

وتابع سولشاير: تجمعني علاقة قوية وجيدة للغاية مع وودورد فنحن تقريبًا نتحدث بشكل يومي.

وأضاف سولشاير: وودورد أرسل رسالة لي في البداية ، لم أكن أعرف رقم صاحبها ولم التقط الهاتف، ثم بدأ يُعرف عن نفسه لي، حقيقة شعرت وقتها أن نبضي بدأ يتسارع.

وكانت إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد حدثت في الـ19 من ديسمبر الماضي بعد خسارة اليونايتد من ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.