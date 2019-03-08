رياضة | الأهلي يواجه الطيران في دوري الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه الطيران في دوري الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام نظيره فريق الطيران، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الأهلي للفوز بها لمواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا ظهر الأربعاء في الإسماعيلية، في إطار حالة التركيز الشديد من أجل المنافسة بقوة على اللقب.