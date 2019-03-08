رياضة | غدا.. أهلي 97 يتحدى بتروجت في دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. أهلي 97 يتحدى بتروجت في دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ نظيره بتروجت غداً السبت، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ٢٦ من بطولة الجمهورية.

الأهلي يخوض المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته المتتالية وسجله الخالي من الهزائم حتى الآن، وذلك بعدما فاز على بيراميدز في الجولة الماضية بهدف دون رد.

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وينفرد الأهلي بالمركز الأول في جدول الترتيب برصيد ٦٣ نقطة، بعدما فاز في ٢٠ مباراة، مقابل التعادل في ٣ مباريات، وبدون أي هزيمة، مسجلاً ٥٤ هدفاً، وتلقت شباكه ١٢ هدفاً.

ومن المقرر أن يلعب شباب الأهلي مع الزمالك، الثلاثاء المقبل، في لقاء القمة المؤجل من الجولة السابعة عشر للموسم، وستتبقى له مباراة أخرى مؤجلة أمام المصري من الجولة التاسعة عشرة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل.