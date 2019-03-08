رياضة | الأهلي: درسنا فيتا كلوب جيدا وجاهزون لتخطي دور المجموعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: درسنا فيتا كلوب جيدا وجاهزون لتخطي دور المجموعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية لاعبي الفريق لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي .

وشدد قمصان على ثقته في لاعبي الأهلي لتقديم عرض مميز وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الأهلي دفعة كبيرة في طريقه نحو الصعود وتخطي دور المجموعات .

وأكد قمصان أن الجهاز الفني واللاعبين لا يخوضون أية مباراة من أجل التعادل، خصوصا أن الأهلي لا يلعب إلا للفوز، وهو ما يهدف له في مباراة الغد.

وقال قمصان إن هناك حالة من الترقب يعيشها جميع اللاعبين في مباراة الغد؛ من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف قمصان أن الجهاز الفني درس الفريق المنافس جيدا، ويعرف كافة نقاط القوة والضعف وكذلك الأجواء المحيطة بالمباراة؛ سواء ما يتعلق بحالة الطقس وأرضية الملعب الترتان الذي تقام عليه المباراة .

وتمنى قمصان أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مباراة الغد، وأن يخرج الفريق بنتيجة إيجابية من المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .