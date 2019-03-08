رياضة | "الخطيب" يطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخطيب" يطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو .

وأجرى رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع طارق قنديل، رئيس بعثة الفريق في الكونغو وعضو المجلس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة وفريق الكرة.

واطمأن رئيس النادي الأهلي على ترتيبات إقامة البعثة وانتقالاتها واستعدادات اللاعبين لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي .

ونقل الكابتن محمود الخطيب تحياته للجهاز الفني واللاعبين وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يخوض مرانه الأخير في السادسة مساء استعدادا لفيتا كلوب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي والأخير في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول في الكونغو أمس الخميس بعدما منح الجهاز الفني راحة سلبية من التدريبات الأربعاء؛ بسبب ارهاق رحلة السفر من القاهرة إلى الكونغو.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي يطالب بزيادة التأمين لمباراة فيتا كلوب

حرص طارق قنديل رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وعضو مجلس الإدارة، على الاجتماع بالمنسق الأمني المخصص من الـ«كاف» لمباراة فيتا كلوب .

وطالب قنديل المنسق الأمني للمباراة تعزيز الإجراءات الأمنية اثناء تحركات الفريق من وإلى ملعب المباراة اليوم وغدًا .

ومن جانبه أكد منسق المباراة أن طلب النادي الأهلي بزيادة التأمين أمر طبيعي وسيتم مخاطبة نادي فيتا كلوب والاتحاد الكونغولي والكاف لتعزيز الإجراءات الأمنية بدءا من اليوم لتفادي أيه أزمات تتعرض لها بعثة الأهلي خاصة في تنقلاتها من فندق الإقامة لملعب المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

"لاسارتي" يطمئن على جاهزية عمرو السولية لمواجهة فيتا كلوب

الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي اطمأن على جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وكان السولية قد أدى جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعي أمس الخميس .

وغاب السولية عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للكونغو بعدة أيام؛ بسبب شد خفيف في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب الشهداء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.