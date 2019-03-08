رياضة | "إيسكو" يقرر الرحيل عن ريال مدريد ويحدد وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيسكو" يقرر الرحيل عن ريال مدريد ويحدد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الإسباني إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني اختار ناديه المقبل وذلك بسبب غضبه الشديد من أوضاع نادي ريال مدريد في الفترة الحالية.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إيسكو طلب من وكيل أعماله بدء التواصل مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للانضمام إلى السيتزنس في الميركاتو الصيفي.

ولا يزال يتبقى لإيسكو أكثر من ثلاث سنوات في عقده الحالي مع ريال مدريد، لكن اللاعب الإسباني يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الملكي بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان إيسكو اشتعل غضبًا بعد استبعاد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري له من قائمة ريال مدريد المشاركة أمام أياكس الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سولشاير يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد

قال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إيد وودورد المسؤول في نادي الشياطين الحمر أرسل له رسالة لإبلاغه بتعيينه كمدير فني لليونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو.

ونقل Fotballklubben تصريحات سولشاير والذي قال: وودورد هو من تواصل معي في البداية لتدريب مانشستر يونايتد واعتقد أنها مسؤوليته خلال الفترة المقبلة لتحديد مصيري.

وتابع سولشاير: تجمعني علاقة قوية وجيدة للغاية مع وودورد فنحن تقريبًا نتحدث بشكل يومي.

وأضاف سولشاير: وودورد أرسل رسالة لي في البداية ، لم أكن أعرف رقم صاحبها ولم التقط الهاتف، ثم بدأ يُعرف عن نفسه لي، حقيقة شعرت وقتها أن نبضي بدأ يتسارع.

وكانت إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد حدثت في الـ19 من ديسمبر الماضي بعد خسارة اليونايتد من ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.