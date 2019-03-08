رياضة | مدرب الأرجنتين يكشف عن سر غياب "ميسي" عن التانجو عقب المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأرجنتين يكشف عن سر غياب "ميسي" عن التانجو عقب المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم عن أسباب غياب مواطنه ليونيل ميسي عن مباريات راقصي التانجو بعد المشاركة في مونديال روسيا.
وكان ميسي غاب لمدة 250 يومًا عن مباريات الأرجنتين وذلك بعد خروج راقصي التانجو من ثمن نهائي كأس العالم بروسيا على يد المنتخب الفرنسي.
ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات سكالوني والذي قال: غياب ميسي عن منتخب الأرجنتين بعد نهاية كأس العالم الماضي كان بقرار مني ومن الجهاز الفني للمنتخب.
وأضاف سكالوني: بالطبع حاليًا ميسي مُرحب بانضمامه إلى المنتخب الأرجنتيني، وحاليًا الفترة ليست مناسبة لإيكاردي للانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني، هو اتخذ قراره ونحن سنرى مصيره وسنتابع باهتمام كبير.
وأكمل مدرب الأرجنتين حديثه قائلًا: علاقتي مع سيرخيو أغويرو جيدة للغاية، وكل ما يُقال حول وجود خلاف بيننا بالطبع أمر غير صحيح، وإذا تم استبعاده حاليًا فأريد القول أن أغويرو سيكون له الفرصة للمشاركة مع الأرجنتين في كوبا أميركا.
ريال مدريد يفقد نجميه بسبب الإصابة
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن غياب الثنائي لوكاس فاسكيز، وداني كارفخال لاعبي الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مواجهة فريق اياكس امستردام الهولندي.
وتعرض فاسكيز للإصابة على مستوى الفخذ الأيسر، حيث كشفت الفحوصات تعرضه لمزق من الدرجة الأولى، وسوف يغيب عن الفريق في الفترة المقبلة.
فيما أظهرت الفحوصات معاناة داني كارفخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد من كسر من الدرجة الثانية في عظمة الفخذ الأيمن.
وتعرض ريال مدريد للخسارة من فريق اياكس امستردام الهولندي، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.