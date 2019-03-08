رياضة | مدرب الأرجنتين يكشف عن سر غياب "ميسي" عن التانجو عقب المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأرجنتين يكشف عن سر غياب "ميسي" عن التانجو عقب المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم عن أسباب غياب مواطنه ليونيل ميسي عن مباريات راقصي التانجو بعد المشاركة في مونديال روسيا.

وكان ميسي غاب لمدة 250 يومًا عن مباريات الأرجنتين وذلك بعد خروج راقصي التانجو من ثمن نهائي كأس العالم بروسيا على يد المنتخب الفرنسي.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات سكالوني والذي قال: غياب ميسي عن منتخب الأرجنتين بعد نهاية كأس العالم الماضي كان بقرار مني ومن الجهاز الفني للمنتخب.

وأضاف سكالوني: بالطبع حاليًا ميسي مُرحب بانضمامه إلى المنتخب الأرجنتيني، وحاليًا الفترة ليست مناسبة لإيكاردي للانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني، هو اتخذ قراره ونحن سنرى مصيره وسنتابع باهتمام كبير.

وأكمل مدرب الأرجنتين حديثه قائلًا: علاقتي مع سيرخيو أغويرو جيدة للغاية، وكل ما يُقال حول وجود خلاف بيننا بالطبع أمر غير صحيح، وإذا تم استبعاده حاليًا فأريد القول أن أغويرو سيكون له الفرصة للمشاركة مع الأرجنتين في كوبا أميركا.