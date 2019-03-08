رياضة | بوادر أزمة بين رئيس الزمالك وجروس

ظهرت بوادر أزمة بين رئيس الزمالك وكريستيان جروس المدير الفني للفارس الأبيض، بسبب تجاهل رأي المدرب السويسري في عودة محمود عبدالرازق شيكابالا لصفوف الفريق في الفترة القادمة.

وأعلن رئيس الزمالك في أول أمس عودة محمود عبدالرازق شيكابالا إلى صفوف الفارس الأبيض مرة أخرى عقب نهاية إعارته لفريق أبولون سميرني اليوناني.

وألمح المدير الفني لجهازه المعاون رفضه فكرة وجود "شيكابالا" في تدريبات الزمالك الجماعية في الفترة القادمة ولا سيما وأن اللاعب خارج الحسابات في الفترة الحالية.

ويواصل "شيكابالا" تدريباته فى الجيم تحت إشراف كمال عبدالواحد من أجل الحفاظ على مستواه تمهيداً للعودة إلى القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجديد، بعدما أعلنت إدارة النادى عودته رسمياً إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

رئيس الزمالك يتحدى كريستيان جروس

طلب رئيس نادي الزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق تطبيق العدل داخل القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة واعتبار الأمر طريقه لتحقيق الانتصارات والبطولات.

وشدد رئيس الزمالك على جروس بضرورة أن يشارك الأصلح بعيدًا عن المجاملات أو النجومية مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يجتهد ويقاتل داخل المستطيل الأخضر سيحصل على فرصته ويتواجد مع الفريق بعد الانتصار الأخير الذي حققه الفريق على حساب بترو أتليتكو الأنجولي وسط غياب بعض النجوم وعلى رأسهم كهربا بسبب الإيقاف.

الزمالك يفاوض إسلام جابر

تلقى إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة والمعار إلى صفوف الداخلية، عرضًا من مسؤولي نادي الزمالك، للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

ويقود المفاوضات مع اللاعب، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، والذى أجرى اتصالات مع جابر، لاستطلاع رأيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.

وأكد مسؤولو المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على عدم الممانعة في رحيل اللاعب، إلا أنها لن تعترف بأى عروض غير رسمية أو أحاديث شفوية مع اللاعب أو عبر الوسطاء، وتحدثوا مع جابر حول ضرورة وصول عرض رسمى لمناقشته، خاصةً أن إعارة اللاعب تنتهى بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يواجه 3 أزمات في الكونغو

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الفريق سيخوض مباراة صعبة أمام فيتا كلوب الكونغولي بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز باعتباره السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية.

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وأضاف أن الجهاز الفني بالأهلي حرص على دارسة فريق فيتا كلوب في الفترة الماضية وشاهد أكثر من مباراة للفريق الكونغولي الذي يؤدي بشكل مميز على ملعبه، ولديه عناصر جيدة على المستويين الفني والجماعي.

وأشار مدير الكرة إلى أن أجواء المباراة من أرضية الملعب الترتان ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة اللقاء.

وشدد عبد الحفيظ على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل الصعوبات؛ للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة.

وأتم عبد الحفيظ حديثه أن خبرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

الأهلي يعرض حمدي فتحي على اللجنة الطبية

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز اليوم الخميس.

وأوضح طبيب الأهلي أن حمدي فتحي سيخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي وطريقة التأهيل .

وكانت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره من ٤ إلى ٦ أسابيع.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.