ماذا قال لاسارتى للاعبى الأهلي قبل 24 ساعة من مواجهة فيتا كلوب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، عن أول فوز له مع الفريق خارج الديار فى بطولة أفريقيا، عندما يقود المارد الأحمر فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى غداً ببطولة أفريقيا.
وقاد لاسارتي الأهلي في مباراتين خارج الديار بدوري أبطال أفريقيا، ولعب مع شبيبة الساورة بالجزائر وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله بالجولة الثانية، ثم خسر الأهلي من سيمبا فى تنزانيا بهدف نظيف فى الجولة الرابعة.
وتحدث لاسارتي مع لاعبي الأهلي خلال التدريبات الماضية عن ضرورة الفوز فى لقاء الغد من أجل الصعود لدور الثمانية دون الانتظار للجولة الأخيرة أمام شبيبة الساورة ببرج العرب يوم 16 مارس الجارى.
وأكد المدرب الأوروجويانى للاعبيه أنهم قادرون على العود للقاهرة بالثلاث نقاط، خاصة أن أداء الفريق فى تحسن مُستمر بدليل الانتصارات المحلية الأخيرة، لكنه شدد على ضرورة تجاوز بعض الأزمات الفنية التى يرتكبها الفريق.
ويلتقي الأهلي مع بطل الكونغو في السادسة مساء غد، السبت، بالكونغو فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، علماً بأن المارد الأحمر يتصدّر قمة مجموعته بـ7 نقاط.
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