- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" شيماء أبو اليزيد.. بطلة الكاراتيه العائدة لمعانقة الذهب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعد شيماء أبو اليزيد واحدة من أهم لاعبات الكاراتيه بالمنتخبات المصرية، نظرا للبطولات التى حققتها خلال مسيرتها الرياضية ، سواء على المستوى المحلى أو الدولى والأفريقى والعربى .
وقد أعلنت أبو اليزيد اعتزالها بعد تتويجها ببطولة العالم، كأول أم تتوج باللقب العالمى، واتجهت إلى تدريب الفرق، ولكن بعد دخول اللعبة على المنافسات الأوليمبية ، تراجعت عن الاعتزال ، و لكنها هذه المرة عادت بقوة ، لتعلن عن نفسها من خلال الميداليات التى حققتها مؤخرا، ومنها برونزية بطولة العالم بأسبانيا ، فضلا عن ذهبية الدورى العالمى بالنمسا خلال الأيام القليلة الماضية .
كل هذا رغم انشغالها بتربية بناتها، حيث لديها بسملة ، و تاليا ، واستطاعت ان تجمع بين مسئولياتها كأم و لاعبة بالمنتخب الوطنى ،و نرصد بعض الصور فى حياة بطلة العالم مع أسرتها و أصدقاؤها:
مع ابنتها الكبرى
ابنة اللاعبة فى التدريبات معها
ابنتها معها فى احد التكريمات
ابو اليزيد فى احدى المؤتمرات
ابو اليزيد مع ابنتها
ابو اليزيد مع اسرتها
ابو اليزيد مع العائلة
ابو اليزيد مع زوجها فى رحلة ترفيهية
بطلة الكاراتيه فى حفل الزفافا
بطلة الكاراتيه مع صديقتها
شيماء مع احدى الجوائز
كانت هذه تفاصيل خبر "قصة صور" شيماء أبو اليزيد.. بطلة الكاراتيه العائدة لمعانقة الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.