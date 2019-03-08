شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" شيماء أبو اليزيد.. بطلة الكاراتيه العائدة لمعانقة الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعد شيماء أبو اليزيد واحدة من أهم لاعبات الكاراتيه بالمنتخبات المصرية، نظرا للبطولات التى حققتها خلال مسيرتها الرياضية ، سواء على المستوى المحلى أو الدولى والأفريقى والعربى .

وقد أعلنت أبو اليزيد اعتزالها بعد تتويجها ببطولة العالم، كأول أم تتوج باللقب العالمى، واتجهت إلى تدريب الفرق، ولكن بعد دخول اللعبة على المنافسات الأوليمبية ، تراجعت عن الاعتزال ، و لكنها هذه المرة عادت بقوة ، لتعلن عن نفسها من خلال الميداليات التى حققتها مؤخرا، ومنها برونزية بطولة العالم بأسبانيا ، فضلا عن ذهبية الدورى العالمى بالنمسا خلال الأيام القليلة الماضية .

كل هذا رغم انشغالها بتربية بناتها، حيث لديها بسملة ، و تاليا ، واستطاعت ان تجمع بين مسئولياتها كأم و لاعبة بالمنتخب الوطنى ،و نرصد بعض الصور فى حياة بطلة العالم مع أسرتها و أصدقاؤها:



مع ابنتها الكبرى



ابنة اللاعبة فى التدريبات معها



ابنتها معها فى احد التكريمات



ابو اليزيد فى احدى المؤتمرات

Advertisements



ابو اليزيد مع ابنتها



ابو اليزيد مع اسرتها



ابو اليزيد مع العائلة



ابو اليزيد مع زوجها فى رحلة ترفيهية



بطلة الكاراتيه فى حفل الزفافا



بطلة الكاراتيه مع صديقتها