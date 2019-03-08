موعد مباراة شباب قسنطينة والافريقي اليوم في دوري الأبطال والقنوات المفتوحة الناقلة

سيكون ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة الجزائرية مسرحاً لإقامة مباراة شباب قسنطينة والافريقي التونسي في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في مباراة قد تسفر عن تواجد أول فريق في دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

نادي شباب قسنطينة الجزائري يطمح في الفوز اليوم على الافريقي التونسي من أجل حصد أول بطاقة للتأهل عن المجموعة الثالثة، الفريق الجزائري يدخل مباراة الليلة محتلاً المركز الأول بالمجموعة برصيد 10 نقاط، ونجح شباب قسنطينة في الفوز بثلاث جولات، وتعادل في واحدة، ويكفي الفريق الجزائري التعادل من أجل ضمان التأهل للدور القادم من البطولة.

أما فريق الافريقي التونسي فيدخل مباراة الليلة من أجل الفوز، فأي نتيجة غير الفوز يعني أن الفريق أصبح خارج دوري أبطال أفريقيا، وجمع نادي الافريقي التونسي حتى الآن أربع نقاط من الفوز في مباراة، والتعادل في مثلها، وخسر مرتين، ليأتي الفريق التونسي بالمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة.

موعد مباراة شباب قسنطينة والافريقي التونسي

هذا وقد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “CAF” أن تقام مباراة شباب قسنطينة الجزائري أمام الافريقي التونسي مساء الليلة الجمعة في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، على أن تبدأ ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، الخامسة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة شباب قسنطينة والافريقي التونسي

وستقوم القناة الجزائرية الأرضية الثالثة بالبث الحي والمباشر لمباراة شباب قسنطينة ضد الافريقي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، كما أن قناة bein SPORTS HD1 ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة بصوت عادل خلو عبر القناة الصوتية الأولى، ونوفل البلوشي عبر القناة الصوتية الثانية.