موعد مباراة الاسماعيلي ومازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

سيكون ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لإقامة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي الكنغولي مساء يوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

الاسماعيلي يأمل في تحقيق أول فوز له بدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فخلال الأربع مباريات الماضية التي خاضها الدراويش بدوري المجموعات لم ينجح الفريق في تحقيق الفوز، حيث تقلصت آماله في التأهل للدور القادم من دوري الأبطال.

الدراويش بدأوا مشوارهم بدوري المجموعات بالهزيمة على يد مازيمبي الكنغولي، قبل أن يخسر من الأفريقي التونسي، ثم التعادل مع شبيبة قسنطينة الجزائري، قبل أن يخسر من الفريق الجزائري في الجولة الماضية، ليجمع الدراويش نقطة وحيدة فقط.

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أما فريق مازيمبي الكنغولي فيطمح في العودة من الاسماعيلية بنقاط الفوز، الفريق الكنغولي فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر في مثلها، ويدخل الفريق مباراة الليلة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، فالفوز في مباراة الليلة يعني أن الفريق قد اقترب من حصد بطاقة العبور للدور القادم.

موعد مباراة الاسماعيلي ومازيمبي

وستقام مباراة الاسماعيلي ومازيمبي اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي ومازيمبي

وستقوم قناة نايل سبورت بالبث الحي والمباشر لكافة الجماهير داخل مصر عبر التردد الأرضي للقناة، كما أن المباراة ستكون منقولة عبر القنوات الأرضية المحلية، بالإضافة لأن مباراة الاسماعيلي اليوم ضد مازيمبي الكنغولي منقولة فضائياً عبر قناة bein SPORTS HD6 بصوت المعلق علي محمد علي.