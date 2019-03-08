أسطورة ليفربول: أجويرو سيحفز صلاح للفوز بالحذاء الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال جون ألدريدج أسطورة ليفربول السابق، إن النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، سيحفز محمد صلاح لاعب الريدز من أجل الفوز بجائزة الحذاء الذهبي بإنجلترا خلال هذا العام.

وأضاف أسطورة ليفربول في تصريحات عبر صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية :"ما سيحفز صلاح هو تواجده خلف سيرجيو أجويرو في سباق الحذاء الذهبي".

وتابع :"الفوز بالجائزة بموسمين متتاليين سيكون إنجازًا رائعًا وسيعزز ليفربول بشكل كبير بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي".

ويتواجد صلاح في وصافة هدافي ترتيب بريميرليج برصيد 17 هدفًا بفارق هدف واحد عن سيرجيو أجويرو والذي يحتل حاليًا صدارة ترتيب الهدافين بعد مرور 29 جولة من منافسات الدوري.

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وكان صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي بعد تسجيله 32 هدفًا خلال 36 مباراة مع ليفربول بالدوري.

وعاد أسطورة ليفربول للحديث عن صلاح، قائلاً :"نأمل أن يعود صلاح للتسجيل مجددًا ضد بيرنلي، لأن ليفربول يعتمد بشكل كبير على ثلاثي المقدمة (فيرمينو - ماني - صلاح)".

وغاب صلاح عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات مع ليفربول بالدوري حيث كان آخر أهداف "مو" عندما سجل في شباك بورنموث في مباراة جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ26.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول منافسه بيرنلي على ملعب "آنفيلد" يوم الأحد المقبل، ضمن حسابات الجولة 30 من بريميرليج.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في وصافة الدوري برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي - حامل اللقب في النسخة الأخيرة-.