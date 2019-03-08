آخر كلام .. 4 فرق تشارك في دورة شمال أفريقيا

تقرر بشكل نهائي، مشاركة 4 منتخبات فقط في دورة شمال أفريقيا، التي ستقام في الإسكندرية، خلال شهر أبريل المقبل.

وتشاك في البطولة منتخبات الشباب من مصر وليبيا والجزائر والمغرب، حيث تعد هذه الدورة أول احتكاك لمنتخب الشباب مع منتخبات أفريقية.

ويخوض المنتخب معسكرًا مغلقًا بداية من 19 مارس الجاري، استعدادًا لدورة شمال أفريقيا، ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين، واحدة مع إحدى فرق الدوري الممتاز، والثانية مع إحدى فرق المظاليم.