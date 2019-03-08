لجنة التظلمات تحسم عقوبة "القيم" ضد رئيس الزمالك في أبريل

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، حسم تطبيق عقوبة لجنة القيم ضد رئيس الزمالك، خلال الأسبوع الأول من شهرأبريل المقبل.
وقال عادل الشوربجي، إن ظروف خاصة حالت دون عقد اجتماع اللجنة، والذي كان مقررًا
له أمس الخميس، مما ترتب عليه تأجيل الاجتماع. والجدير بالذكر أن لجنة القيم باتحاد الكرة قررت إيقاف رئيس الزمالك 3 شهور وتغريمه 100 ألف جنيه بعد شكوى الأهلي ضده.
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