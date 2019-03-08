اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى النيجر بطائرة خاصة

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، على سفر منتخب مصر إلى النيجر يوم 21 مارس الجاري، بطائرة خاصة، لمواجهة الأخير يوم 23 من الشهر نفسه، ضمن الجولة

الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، سفر بعثة الفريق إلى النيجر بطائرة

خاصة، خصوصًا أن رحلة السفر بالطيران العادي تستغرق 13 ساعة تقريبًا، مما يتسبب في إرهاق اللاعبين.

جدير بالذكر أن منتخب مصر ضَمِن صعوده رسميًا إلى أمم أفريقيا بعد الفوز في 4 مباريات متتالية على حساب النيجر وإي سواتيني "رايح جاي" وتونس.