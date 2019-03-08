ليفربول يتلقى أخبارًا "سعيدة" قبل موقعة بايرن ميونخ

تلقى ليفربول أخبارًا سعيدة قبل مباراته الفاصلة مع بايرن ميونخ في إياب دور الـ"16" في مسابقة أبطال دوري أوروبا.

ويتمثل الخبر "المبهج" في عدم قدرة الجناح الطائر الهولندي أريان روبن في المشاركة ضمن صفوف العملاق البارفاري عندما يستضيف الريدز على أرضه.

ولا يملك "الأحمر الألماني" فرصة سوى الفوز، لأن التعادل بهدف أو أكثر سيعني تأهل ليفربول إلى دور الثمانية، بعد انتهاء مباراة الذهاب

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في الآنفيلد من دون أهداف.

وأعلنت صحيفة "مترو" على موقعها الإلكتروني أن روبن سيغيب عن مباراة العودة، كما غاب عن مباراة الذهاب بسبب إصابة ألمت به في فخذه خلال تدريبات الفريق الأسبوع الماضي.

وكان روبن، البالغ من العمر 35 عامًا، يُمني النفس بالمشاركة مع بايرن لتحقيق الفوز على ليفربول، مما قد

يمهد الطريق لزعيم الأندية الألمانية نحو النهائي، والظفر بالكأس ذات الأذنين للمرة الثانية والأخيرة لروبن مع الفريق البافاري قبل الرحيل.

في السياق نفسه أعرب مدرب البايرن نيكو كوفاتش عن تفاؤله بتحقيق نتيجة جيدة على أرضية "أليانز أرينا"، متعمدًا على المستوى المتذبذب الذي ظهر به أخيرًا ليفربول مما جعله يفقد صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي.

كما أعرب كوفاتش عن عودة المدافع الفرنسي كينجسلي كومان إلى تدريبات الفريق عقب التعافي من إصابته، على أمل أن يلحق بالموقعة النارية يوم الأربعاء المقبل.