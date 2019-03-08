رياضة | الإسماعيلي يبحث عن الثأر من مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يبحث عن الثأر من مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره مازيمبى الكونغولى، فى السادسة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
يبحث فريق الإسماعيلي عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد أول ثلاثة نقاط له بالمجموعة بعدما تلقى الفريق 4 هزائم متتالية في المواجهات السابقة، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة فى المركز الرابع.
وعلى الجانب الاخر يتطلع فريق فيتا كلوب إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل وضع قدما في دور الـ16 من البطولة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد سبع نقاط، وذلك من فوزين وتعادل وهزيمة وحيدة.
ويتعامل البلجيكى سيدومير يانفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، مع المباراة على أنها تحصيل حاصل، ما ظهر جلياً فى نيته الدفع بالبدلاء خلال اللقاء، لإراحة الأساسيين والحفاظ على قوام الفريق استعداداً للمباريات المصيرية التى تنتظره فى الدورى الممتاز، والمقررة أمام الأهلى والزمالك وبيراميدز.
رئيس الزمالك يتحدى كريستيان جروس
طلب رئيس نادي الزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق تطبيق العدل داخل القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة واعتبار الأمر طريقه لتحقيق الانتصارات والبطولات.
وشدد رئيس الزمالك على جروس بضرورة أن يشارك الأصلح بعيدًا عن المجاملات أو النجومية مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يجتهد ويقاتل داخل المستطيل الأخضر سيحصل على فرصته ويتواجد مع الفريق بعد الانتصار الأخير الذي حققه الفريق على حساب بترو أتليتكو الأنجولي وسط غياب بعض النجوم وعلى رأسهم كهربا بسبب الإيقاف.
الزمالك يفاوض إسلام جابر
تلقى إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة والمعار إلى صفوف الداخلية، عرضًا من مسؤولي نادي الزمالك، للحصول على خدماته في الموسم المقبل.
ويقود المفاوضات مع اللاعب، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، والذى أجرى اتصالات مع جابر، لاستطلاع رأيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.
وأكد مسؤولو المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على عدم الممانعة في رحيل اللاعب، إلا أنها لن تعترف بأى عروض غير رسمية أو أحاديث شفوية مع اللاعب أو عبر الوسطاء، وتحدثوا مع جابر حول ضرورة وصول عرض رسمى لمناقشته، خاصةً أن إعارة اللاعب تنتهى بنهاية الموسم الجاري.
الأهلي يواجه 3 أزمات في الكونغو
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الفريق سيخوض مباراة صعبة أمام فيتا كلوب الكونغولي بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأوضح عبد الحفيظ أن صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز باعتباره السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية.
وأضاف أن الجهاز الفني بالأهلي حرص على دارسة فريق فيتا كلوب في الفترة الماضية وشاهد أكثر من مباراة للفريق الكونغولي الذي يؤدي بشكل مميز على ملعبه، ولديه عناصر جيدة على المستويين الفني والجماعي.
وأشار مدير الكرة إلى أن أجواء المباراة من أرضية الملعب الترتان ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة اللقاء.
وشدد عبد الحفيظ على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل الصعوبات؛ للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة.
وأتم عبد الحفيظ حديثه أن خبرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.
الأهلي يعرض حمدي فتحي على اللجنة الطبية
قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز اليوم الخميس.
وأوضح طبيب الأهلي أن حمدي فتحي سيخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي وطريقة التأهيل .
وكانت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره من ٤ إلى ٦ أسابيع.
صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.
وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.
ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.