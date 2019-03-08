رياضة | الإسماعيلي يبحث عن الثأر من مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يبحث عن الثأر من مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره مازيمبى الكونغولى، فى السادسة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

يبحث فريق الإسماعيلي عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد أول ثلاثة نقاط له بالمجموعة بعدما تلقى الفريق 4 هزائم متتالية في المواجهات السابقة، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة فى المركز الرابع.

وعلى الجانب الاخر يتطلع فريق فيتا كلوب إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل وضع قدما في دور الـ16 من البطولة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد سبع نقاط، وذلك من فوزين وتعادل وهزيمة وحيدة.

ويتعامل البلجيكى سيدومير يانفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، مع المباراة على أنها تحصيل حاصل، ما ظهر جلياً فى نيته الدفع بالبدلاء خلال اللقاء، لإراحة الأساسيين والحفاظ على قوام الفريق استعداداً للمباريات المصيرية التى تنتظره فى الدورى الممتاز، والمقررة أمام الأهلى والزمالك وبيراميدز.