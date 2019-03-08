رياضة | يوفنتوس يتحدى أودينيزي في البرفة الأخيرة قبل موقعة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتحدى أودينيزي في البرفة الأخيرة قبل موقعة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق يوفنتوس مع نظيره أودينيزي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، على استاد "يوفنتوس أرينا" ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس يتطلع إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي، وتعد مباراة اليوم بمثابة "البروفة النهائية" لفريق يوفنتوس الذى يخوض اختباراً صعباً أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 72 نقطة متفوقاً بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه نابولي، بينما يحتل أودينيزى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ويعتزم ماسيميليانو أليجرى المدير الفنى لنادى يوفنتوس وضع كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، ليكون جاهزاً من الناحية الفنية والبدنية لمواجهة أتلتيكو مدريد المصيرية.