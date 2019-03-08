رياضة | رسميا.. فيلاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. فيلاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مروان فيلانى لاعب وسط المنتخب البلجيكى وشاندونج الصينى، استقراره على إنهاء مسيرته الدولية.

وأكد فيلانى صاحب الـ31 عامًا اعتزاله الدولى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه قرر الاعتزال الدولى بعد 12 عامًا من اللعب للمنتخب البلجيكى، مشيرًا إلى أنه لم يكن قرارًا سهلًا على الإطلاق.

وأضاف لاعب وسط مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، أنه الوقت المناسب للتوقف عن اللعب للمنتخب، معللًا ذلك برغبته فى إتاحة الفرصة للجيل الجديد لتمثيل المنتخب الوطنى، مؤكدًا أنه كان شرفًا له خوض المونديال والبطولات الأوروبية مع بلاده منذ 2007، وحتى روسيا 2018.

كواليس قرار إقالة "سولاري" من تدريب ريال مدريد

استقر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيريز اقترب من اتخاذ قرار إقالة سولاري لكن رئيس الريال دائما ما يحتاج بعض الوقت قبل إعلان أي قرار مهم.

وأضافت الصحيفة: "سولاري لن يكون في غالب الظن على دكة بدلاء الريال الموسم المقبل عقب اجتماع طويل عقد بين الرئيس والمدرب بعد ساعات من مباراة الكارثة، لمناقشة ما حصل ليلة الثلاثاء الماضي".

وتابعت: "سولاري فهم من ذلك الاجتماع الذي عقد في منتصف الليل أنه لن يستمر مع الفريق بعد النتائج السيئة التي حققها في كل البطولات هذا الموسم".

وكشفت تقارير صحفية عن أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباي أجرى اتصالًا هاتفيًا بزين الدين زيدان المدير الفني الأسبق للفريق لإعادته لقيادته بداية من شهر يونيو المقبل بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وذكر برنامج "خوجونيس"، الذي تبثه إذاعة راديو "لا سيستا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستطيحب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الفريق قبل مباراة يوم الأحد المقبل أمام بلد الوليد.

وأكد البرنامج أن هذا دفع بيريز للاتصال بزيدان الذي استقال قبل نحو 9 أشهر بعد أن فاز بكأس أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد سيمنح زيدان الحرية الكاملة في اختيار اللاعبين وتحديد الراحلين والصفقات الجديدة لاستعادة مجد الملكي من جديد.

ريال مدريد يحفز كريستيانو رونالدو

يرى فابيو كابيلو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني أن الفريق من دوري أبطال أوروبا ضد أياكس أمستردام، سيحفز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي للفوز باللقب الأوروبي.

وقال فابيلو كابيلو خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "هزيمة ريال مدريد ستعطي دافعًا كبيرًا لكريستيانو رونالدو للتعويض أمام أتلتيكو مدريد".

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وأضاف كابيلو: "يجب أن يُثبت يوفنتوس أنه قادر على العودة وتخطي هذا الدور، وبعدها سنرى كم من الجيد إقصاء قطبي العاصمة مدريد في العام الذي يُقام فيه النهائي هناك".

وخسر يوفنتوس بهدفين نظيفين ضد أتلتيكو مدريد في معقل واندا ميتروبوليتانو، بينما ستقام مواجهة الإياب، الثلاثاء المقبل في إيطاليا.

وائل جمعة يعلق على سقوط ريال مدريد

علق وائل جمعة لاعب النادي الأهلي الأسبق على سقط فريق ريال مدريد الإسباني ووداعه لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي في دور الـ16.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على "تويتر": "لا بد للكبير يوما أن يمرض.. لكن مكانته تبقى محفوظة.. هكذا هو ريال مدريد !".

مجزرة راحلين في ريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للإطاحة بعدد نجومه بعد الخسارة برباعية أمام أياكس أمستردام الهولندي ووداع دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ريال مدريد سيطيح بعدد من نجومه إما بصورة دائمة أو على سبيل الإعارة، ليفسحوا الطريق أمام التعاقد مع دماء جديدة تمثل إضافة قوية للفريق.

ويجد إيسكو نفسه في موقف صعب جدا مع المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري هذا الموسم، وربما يكون آخر آماله هو تغيير المدرب الحالي.

أما الويلزي، جاريث بيل، فيواجه انتقادات شديدة من قبل جماهير الريال بسبب أدائه المتواضع جدا، والذي أفقده مركزه لصالح لوكاس فاسكيز.

وإضافة إلى إيسكو وبيل، نجد أن الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، الذي سبق أن قال إنه يشعر وكأنه قد تربى داخل أروقة ريال مدريد، وأنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية في سانتياجو برنابيو، إلا أنه أصبح أسيرا لدكة البدلاء في الوقت الحالي لزميله سيرخيو ريجيلون في التشكيلة الأساسية، مما دفع الأول إلى إعادة حساباته في مستقبله داخل الفريق.

في خط الدفاع أيضا، باتت فرص الإسباني، خيسوس فاييخو ضعيفة، ومن المرجح أن تستغنى إدارة الريال عنه بعد الاستعانة بالبرازيلي إيدر ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي.

أما ماريانو دياز فقد تسبب في حالة من الإحباط لجماهير ريال مدريد منذ انضمامه قادمًا من فالنسيا الإسباني الصيف الماضي، إذ لم يظهر أداؤه بالشكل المتوقع، ونادرا ما يستعين به سولاري في المباريات.

ويأتي الدور على الإسباني براهيم دياز (19 عاما)، الذي شارك لدقائق معدودة فقط بقميص ريال مدريد منذ انضمامه قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي.