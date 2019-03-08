اونلاين | كورة ستار.. مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإفريقي بث مباشر.. kora star

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كورة ستار.. مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإفريقي بث مباشر.. kora star

شباب قسنطينة الجزائرى على موعد مع التاريخ عندما يستضيف الأفريقى التونسى غداً، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإفريقي بث مباشر.. kora star

ويحتاج شباب قسنطينة لنقطة التعادل فى مباراة الغد للوصول للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه.

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كورة ستار.. مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإفريقي بث مباشر.. kora star

ويتصدر شباب قسنطينة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، متفوقاً بفارق 3 نقاط عن مازيمبى الكونغولى صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأفريقى التونسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإفريقي بث مباشر.. kora star

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" أن شباب قسنطينة هو أكثر الأندية حصداً للنقاط فى دور المجموعات، بعدما جمع 10 نقاط من أصل 12.