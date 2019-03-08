اونلاين | live hd مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإفريقي بث مباشر yalla shoot

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live hd مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإفريقي بث مباشر yalla shoot

يستضيف فريق شباب قسنطينة الجزائري نظيره الإفريقي التونسي مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة بدوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

live hd مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإفريقي بث مباشر yalla shoot

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يكفي الفريق الجزائري الفوز أو التعادل لتأكيد التأهل حيث يمتلك 10 نقاط يتصدر بها المجموعة الثالثة بينما يأمل الفريق التونسي في خطف الفوز ورفع رصيده إلى النقطة 7، في موقعة الفرصة الأخيرة لأبناء المدرب الفرنسي فيكتور زفونكا للمنافسة على بطاقة التأهل.

live hd مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإفريقي بث مباشر yalla shoot

وكانت مباراة الذهاب في ملعب "سوسة" انتهت بفوز شباب قسنطينة بهد للاشيء وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء بين الفريقين العربيين.

live hd مشاهدة مباراة شباب قسنطينة والإفريقي بث مباشر yalla shoot

وسيكون الفريق الجزائري على موعد مع التاريخ في حالة التأهل، حيث سيصعد لربع نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.