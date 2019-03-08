اونلاين | elfagr مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الاسماعيلي ومازيمبي | كورة لايف | يلا شوت لايف

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يواجه الاسماعيلي ضيفه مازيمبي الكونغولي في السادسة مساء الجمعه، على ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ويبقى للاسماعيلي أمل وحيد في التأهل للدور التالي في المجموعة بشرط الفوز خلال المباراتين المقبلتين بينهما مازيمبي والافريقي، وفوز شباب قسنطينة على الافريقي في مباراتهما بنفس الجولة وخسارة مازيمبي في مباراته المقبلة امام شباب قسنطينة في الجولة الأخيرة.

وتقدم "الخليج 365 الرياضي" بثا مباشرا للمباراة سيتم إذاعته في موعد إقامتها.