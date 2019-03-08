اونلاين | رابط شغال Dawri Plus مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. كورة لايف مباشر ksa

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رابط شغال Dawri Plus مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. كورة لايف مباشر ksa

يستعد النادي الأهلي المحترف في صفوفه محمد عبدالشافي لخوض مباراة قوية ضد القادسية اليوم الجمعة ويأتي ذلك في إطار ممافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الأهلي مع القادسية اليوم الجمعة في تمام الساعة 2:40 بتوقيت مدينة القاهرة و3:40 بتوقيت مكة المكرمة.

رابط شغال Dawri Plus مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. كورة لايف مباشر ksa

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وكانت مباراة الدور الأول بين الطرفين قد انتهت لصالح القادسية بثنائية نظيفة سجلها المهاجم السعودي الشاب هارون كمارا في شباك محمد العويس حارس أهلي جدة.

وستكون مباراة الأهلي مع القادسية مذاعة عبر قناتي "ksa sport 1 HD" وقناة دوري بلس 1 HD بصوت المعلقين؛ مشاري القرني وعبدالله المحيسن.

رابط شغال Dawri Plus مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. كورة لايف مباشر ksa

ويحتل النادي الأهلي حالياً المركز الخامس برصيد 37 نقطة بينما القادسية يتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.