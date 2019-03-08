اونلاين | dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الأهلي ضد القادسية (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

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dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الأهلي ضد القادسية (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على القادسية، في تمام الساعة الرابعة إلا ثلث من مساء الغد الخميس بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “ألراكة”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الأهلي ضد القادسية (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

ويدخل فريق الأهلي المباراة وبحوزته 37 نقطة محتلاً المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي، بينما يأتي فريق القادسية في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الأهلي ضد القادسية (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء القادسية

تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة ضد القادسية مساء الغد الجمعة ويأتي ذلك خلال منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الأهلي ضد القادسية (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

هيمنة تاريخية تحفز الأهلي أمام القادسية في الدوري السعودي

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يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على القادسية مساء الجمعة 8 مارس وذلك يأتي في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الأهلي ضد القادسية (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

فوساتي يتجه للاعتماد على البدلاء أمام القادسية

يسعى النادي الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة مع مدربه خورخي فوساتي، حيث سيلتقي ضد نادي القادسية مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الأهلي ضد القادسية (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

تعرف على موعد مباراتي الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس زايد

يستعد فريق الهلال لمواجهة منافسه أهلي جدة، في “كلاسيكو” من العيار الثقيل، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، واصل عبد الفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي، تدريباته الاستشفائية، بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة على مستوى العضلة الخلفية.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الأهلي ضد القادسية (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية:

شدد شايع شراحيلي، لاعب فريق القادسية، على إصرار الفريق لتحقيق الفوز أمام الأهلي في المباراة المقبلة، كاشفاً أسباب تغيير اللاعبين بشكل دائم في المباريات، بينما أعرب البلغاري إيفاييلو بيتيفا، المدير الفني لفريق القادسية، عن عدم خوفه من مواجهة أهلي جدة المقبلة، مشدداً على تركيز الفريق لعدم إهدار الفرص واستغلالها لخطف الثلاث نقاط.