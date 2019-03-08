شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول يوم 8- 3- 2019 سبب غياب روبن عن مباراة الريدز بدوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار ليفربول يوم 8- 3- 2019 عدة أحداث على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الإداري أو الفني، ، حيث فاز المدافع الهولندي فان ديك بجائزة لاعب الشهر في ليفربول، بالإضافة إلى أن نادي بايرن ميونخ قد أعلن رسمياً غياب الجناح الطائر آريين روبن عن مباراة الريدز المنتظرة والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فان ديك يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

من ضمن أخبار ليفربول اليوم فوز المدافع الهولندى فيرجيل فان ديك، بجائزة أفضل لاعب فى النادى الإنجليزى عن شهر فبراير الماضى.

وخاض فان ديك 4 مباريات مع ليفربول خلال شهر فبراير الماضى، سجل خلالها "هدفين"، وساهم فى الحفاظ على نظافة شباك الفريق فى ثلاث مباريات.

وكان فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، فاز فى وقت سابق بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير الماضى.

وتفوق قائد منتخب هولندا على ثلاثى مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو وإيميريك لابورتى ورحيم ستيرلينج، بالإضافة إلى لاعب بيرنلى أشلى بارنز ولاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.

شارك فيرجيل فان ديك فى تعادل ليفربول سلبياً مع إيفرتون بالمباراة التى جمعتهما الاحد الماضى بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

جدير بالذكر أن فان ديك انتقل لفريق ليفربول عام 2017 في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 75 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب المائة مليون دولار أمريكي ليكون هو المدافع الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن بعدها أثبت المدافع الهولندي أنه يستحق هذه القيمة الكبيرة، خاصة أنه قدم أداء رائع للغاية بل أنه ساهم بقوة في إصلاح خط دفاع فريق الريدز الذي طالما عانى منه خلال السنوات السابقة بل أنه كان سببا رئيسياً في تلقي الفريق العديد من الخسائر.

بايرن ميونخ يعلن غياب روبن عن مباراة ليفربول

وجاء من ضمن أخبار ليفربول اليوم أن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ كشف عن غياب الجناح الهولندي آريين روبن أمام الريدز المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، في المباراة المحدد لها الاربعاء المقبل بملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات "إياب" الدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال نيكو كوفاتش عبر الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ بموقع "تويتر"، "روبن أصيب في التدريبات أمس ولم يلحق بمباراة ليفربول، أما على الجانب الآخر كينجسلي كومان في طريقه للعودة ونأمل أن يلحق بتلك المباراة".

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ولم يكشف مدرب بايرن ميونخ عن طبيعة الاصابة التي يعاني منها الجناح الهولندي آريين روبن.

ويكفى ليفربول تحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو التعادل الإيجابى بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" بالتعادل السلبي.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يبحث عن تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة منذ سنوات كثيرة، حيث أن آخر لقب حققه الريدز كان عام 2005 أي منذ 14 عاماً تقريباً عندما قدم مباراة ماراثونية واستطاع العودة في النتيجة أمام فريق إسي ميلان بعدما كان خاسراً بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحقق بعدها اللقب بضربات الترجيح.