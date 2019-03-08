الأهلى يرفض المجازفة بعمرو السولية فى مواجهة فيتا كلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الفني للأهلى بقيادة مارتان لاسارتي المجازفة بعمرو السولية لاعب الفريق من خلال الدفع به فى مواجهة فيتا كلوب، رغم تعافيه التام من الإصابة، وبعد خضوعه لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة على مدار الأيام الماضية، وذلك وفقا للبرنامج الذي حدده له الجهاز الطبي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وخاض عمرو السولية برنامجاً بدنياً على مدار 48 ساعة لتجهيزه، إلا أن الجهاز الفني فضل تأجيل عودة اللاعب خوفاً من تجدد إصابته فى العضلة الأمامية خاصة أن اللاعب يعاني بخلاف اصابته من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات ومشاركته فى معظم مباريات الأهلى بشكل أساسي.
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