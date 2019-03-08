شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه مالاوى وديا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب مباراته الودية أمام مالاوى، على استاد بتروسبورت، ضمن برنامج إعداد الفراعنة الصغار لبطولة أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التى تستضيفها مصر.

ودخل المنتخب الأولمبى فى معسكر مغلق بداية من الاثنين الماضى، استعدادا للمباراة وخاض تدريباته على الملعب الفرعى لإستاد القاهرة، وشهدت التدريبات حماسا وجدية من اللاعبين المتواجدين فى المعسكر، وعقد شوقى غريب أكثر من جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز بها، خاصة وأن الفريق الضيف يستعد بقوة للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا ووصل القاهرة الثلاثاء الماضى قادما من بلجيكا حيث كان يخوض معسكرا مغلقا هناك.

وتنوعت تدريبات المنتخب الأولمبى فى المعسكر بين الجمل التكتيكية والتقسيمة بين اللاعبين تحت اشراف شوقي غريب ومعاونيه معتمد جمال ووائل رياض ومحمد شوقي، وتنافس خلالها اللاعبون للتواجد في القائمة الأساسية للمباراة، كما حرص اسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمي علي عمل جرعات خاصة لرباعي الحراس والتركيز علي سرعة رد الفعل لدى الحراس.

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وخضع اللاعبون لتجربة جهاز الـ "gps" بمعرفة الجهازين الطبي للمنتخب الأول والأولمبي حيث حرص علي حضور التدريبات بول لورنتيني مدرب أحمال المنتخب الأول والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول والدكتور أيمن زين طبيب المنتخب الأولمبى والدكتور كمال عبدالواحد اخصائي الأحمال بالمنتخب الأولمبى.

واستبعد شوقى غريب ، كلاً من أحمد حمدى لاعب فريق الجونة وثنائى سموحة أحمد مصطفى وكريم يحيى من المعسكر بسبب الاصابة.. وكان شوقى غريب اختار 26 لاعبًا للمعسكر وتجنب ضم عناصر من أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى بسبب ارتباطات هذه الأندية أفريقيًا ، وفضل تجربة الثلاثى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وعمار حمدى المختارين فى قائمة المنتخب الأول خاصة وأن أجيرى المدير الفنى للمنتخب سيتابع مباراة اليوم لمراقبة الثلاثى بعد ضمهم لمعسكر النيجر ونيجيريا، واللاعبون المختارون لمعسكر المنتخب الأولمبى الحالى هم: عمر رضوان وشهاب الدين محمد ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمود جابر وأحمد يوسف وشريف رضا ويوسف الجوهرى وأمام عاشور ومصطفى محمد واحمد ياسر ريان وكريم العراقى ومهاب ياسر ومحمد دسوقى وأحمد ابو الفتوح وعمر سعد وأكرم توفيق وغنام جمعة وعمار حمدى وإسلام عطية وناصر منسى.