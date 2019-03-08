شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مكافأة بترو أتلتيكو لتحفيز اللاعبين قبل لقاء جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مجلس إدارة نادي الزمالك، 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، مكافأة الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين قبل موقعة جورماهيا.

ووعد مرتضى منصور رئيس الزمالك، اللاعبين، بصرف مكافآت خاصة فى حالة الفوز على جورماهيا للاقتراب من التأهل لدور ربع نهائى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية ويلتقى الزمالك مع جورماهيا، بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة فى المجموعة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.