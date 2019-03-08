الريال يسقط في بحر الأزمات.. بعد الخروج المذل .. راموس يطلب الرحيل و"لوبيتيجي" يلجأ للمحكمة والجماهير تطالب برحيل بيريز

كتب: أحمد أبو عقيل

يعيش نادي ريال مدريد هذا الموسم واحدا من أسوأ مواسمه، على جميع المستوايات بداية من أرضية الملعب وتحقيق نتائج كارثية في جميع البطولات المحلية والقارية أو على مستواى الإدارة وبداية خلافها مع نجوم الفريق وربما فشلها في ضم صفقات على مستوى حجم ريال مدريد خلال موسمي الإنتقالات الصيفي والشتوي.

أسباب الأزمة

يرى قطاع جماهيري غفير بنادي ريال مدريد بأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي هو المسؤول الأول والأكبر عن الكارثة التي يمر بها الفريق هذا الموسم ويستحق اللوم أكثر من اي لاعب أو مدرب أو أي فرد أخر داخل منظومة الفريق.

ومنذ تحقيق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2016/2017 وهو الموسم الأبرز للفريق وبدأ منحنى الفريق في الهبوط وذلك عقب قيام بيريز ببيع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم ألفارو موراتا والبرازيلي دانيلو وخاميس رودريغيز وماتيو كوفاسيتش وبالطبع الراحل الأبرز وهداف الفريق كريستيانو رونالدو الذي انتقل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 117 مليون يورو الصيف الماضي.



وفي صفقة انتقال رونالدو للبيانكونيري لا يمكن إلقاء اللوم على بيريز وحده حيث كان اللاعب البرتغالي هو من يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق لكن لم ينجح ريال مدريد في تعويضه بالبديل المناسب ومن هنا جاء العامل السلبي.

فليس بالأيام البعيدة تربع الريال على عرش أوربا للمرة الثالثة على التوالي، وهو الرقم الصعب الذي لم يحققه أي فريق في المسابقة بشكلها الحالي، ولم يصل له في تاريخ ذات الأذنين إلا أياكس الذي رفع الكأس الغالية أعوام 1971، 1972 و1973، والملكي نفسه الذي فاز بأول 5 نسخ من المسابقة الأقوى في القارة العجوز بدايةً من 1956 حتى 1960، وبايرن ميونخ الذي رفع الكأس ثلاث مراتٍ متتاليةٍ أعوام 1974 و1975 و1976.

بداية الأزمة" رحيل زيدان ورونالدو"

كان رحيل النجم الفرنسي زين الدين زيدان صدمة قوية لعشاق النادي الملكي، عندما أعلن استقالته من تدريب النادي بعد مسيرة رائعة حقق خلالها إنجازًا لا سابق له بالفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية.

وتولى زيدان قيادة ريال في وقت صعب عقب إقالة رفائيل بنيتيز في يناير 2016، ونجح على الفور في توحيد اللاعبين المنقسمين، ليحقق أول ألقابه الأوروبية الثلاثة قبل عامين عندما تغلب ريال على غريمه المحلي أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي، وفي العام التالي قاد الميرنجي لثنائية دوري الأبطال والليجا لأول مرة في 59 عامًا.

Advertisements

ولم تقل صدمة رحيل زيدان عن واقع صدمة رحيل الدون كرستيانو رونالدو في 26 مايو الماضي.

قصة رحيل رونالدو عن فريقه الإسباني الذي لعب معه 9 مواسم بدأت يوم 13 أغسطس الماضي، وتحديداً في لقاء ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني والتي فاز فيها ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف وطُرد في وقتها كريستيانو من اللقاء، وتوقف بسببها لأربع مباريات، تحديداً مباراة الإياب في السوبر وأول 3 مباريات من الدوري الاسباني الموسم المنصرم.

رونالدو رحيل عن صفوف عملاق إسبانيا في الصيف الماضي، بعد قيادته الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات على التوالي، ليبدأ تجربة جديدة في الملاعب الإيطالية.

وكلفت صفقة الدون البرتغالي خزينة الفريق الإيطالي أكثر من 100 مليون يورو في صفقة مدوية أطلق عليها صفقة القرن بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة.

راموس يطلب الرحيل

نشبت خلافات كبيرة بين إدارة نادي ريال مدريد ومدافعة الحالي سيرجيو راموس، دفعته الى طلب الرحيل عن قلعة «سانتياجو برنابيو»، معقل الفريق الملكي، حيث انفعل على راموس على «بيريز» ورد عليه بقوة، متهمًا إياه ومجلس إدارته بسوء التخطيط، وأنهم سبب هذا التدهور الذي يمر به الريال، قائلا: «أدفع لي مستحقاتي لأني سأغادر».

هزائم متتالية من غريمه التقليدي وخروج مذل من دوري الأبطال

أقصي، النادي الملكي، بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر على أرضه أمام أياكس 1-4، في إياب ثمن نهائي التشامبينزليغ.

وقبلها خسر "الملكي" مرتين متتاليتين أمام غريمه اللدود برشلونة ليخرج من كأس ملك إسبانيا، وليفقد عمليا فرص الفوز بلقب الدوري.,

وبعد "هزيمة القرن" أمام أياكس في معقل الفريق "سانتياغو برنابيو" طالبت جماهير للريال بإقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، فيما ذهب البعض إلى حد المطالبة باستقالة رئيس النادي، محملة إياه مسؤولية ما وقع للنادي للفريق خلال الفترة الأخيرة.

بين جدران المحاكم

قرر المدير الفني السابق للنادي الملكي، جولين لوبيتيغي، مقاضاة النادي للحصول على مدفوعاته الكاملة، التي كان من المفترض أن تكون مقابل خدماته لمدة 3 سنوات، قبل أن تتم إقالته بصورة مفاجئة في أكتوبر الماضي.

وكان لوبيتيغي قد وقع عقدا مع ريال مدريد في بداية موسم 2018/2019، لمدة 3 سنوات، بقيمة 28 مليون يورو، إلا أنه فوجئ بإقالته بعد 14 مباراة فقط.

وأضافت التقارير أن لوبيتيغي قرر التوجه إلى المحكمة لمقاضاة النادي، ليحصل على المبلغ كاملا، خاصة في ظل استيائه من مدير الملكي، فلورينتينو بيريز، الذي لم يتحدث معه بشكل شخصي قبل إقالته.