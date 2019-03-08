مباريات الجمعة.. الإسماعيلي في مهمة مستحيلة.. و"ميدو" يصطدم بالهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تقام اليوم الجمعة، عدد من المواجهات القوية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مواجهة بالدوري الإيطالي، وأخرى بالبوندسليجا.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق تأهل "صعب" من دور المجموعات.

كما تقام الجمعة، 4 مواجهات بالدوري السعودي ضمن الأسبوع الثالث والعشرون، والذي يُنقل عبر قناة السعودية الرياضية، حيث يواجه الوحدة بقيادة أحمد حسام ميدو، أمام الهلال، فيما يواجه الاتفاق والذي يضم بين صفوفه حسين السيد مواجهة صعبة أمام النصر.

دوري أبطال إفريقيا

الساعة 6.. شباب قسنطينة - الإفريقي التونسي عبر قناة beIN SPORTS HD 1

الساعة 6.. الإسماعيلي - مازيمبي عبر قناة beIN SPORTS HD 6

الساعة 9..اورلاندو بايريتس - بلاتينوم عبر قناة beIN SPORTS HD 6

الساعة 9.. الترجى الرياضي - حوريا كوناكري عبر قناة beIN SPORTS HD 1

Advertisements

الدوري الإيطالي

الساعة 9:30.. يوفنتوس - أودينيزي عبر قناة beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني

الساعة 9:30.. فيردر بريمن - شالكه عبر قناة beIN SPORTS HD 5

الدوري السعودي

الساعة 2:40.. القادسية - أهلي جدة

الساعة 5:40.. النصر - الاتفاق

الساعة 7:30.. الهلال - الوحدة

الساعة 7:30.. الاتحاد - الفيحاء