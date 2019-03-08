محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
تقام اليوم الجمعة، عدد من المواجهات القوية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مواجهة بالدوري الإيطالي، وأخرى بالبوندسليجا.
ويسعى الإسماعيلي لتحقيق تأهل "صعب" من دور المجموعات.
كما تقام الجمعة، 4 مواجهات بالدوري السعودي ضمن الأسبوع الثالث والعشرون، والذي يُنقل عبر قناة السعودية الرياضية، حيث يواجه الوحدة بقيادة أحمد حسام ميدو، أمام الهلال، فيما يواجه الاتفاق والذي يضم بين صفوفه حسين السيد مواجهة صعبة أمام النصر.
دوري أبطال إفريقيا
الساعة 6.. شباب قسنطينة - الإفريقي التونسي عبر قناة beIN SPORTS HD 1
الساعة 6.. الإسماعيلي - مازيمبي عبر قناة beIN SPORTS HD 6
الساعة 9..اورلاندو بايريتس - بلاتينوم عبر قناة beIN SPORTS HD 6
الساعة 9.. الترجى الرياضي - حوريا كوناكري عبر قناة beIN SPORTS HD 1
الساعة 9:30.. يوفنتوس - أودينيزي عبر قناة beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني
الساعة 9:30.. فيردر بريمن - شالكه عبر قناة beIN SPORTS HD 5
الدوري السعودي
الساعة 2:40.. القادسية - أهلي جدة
الساعة 5:40.. النصر - الاتفاق
الساعة 7:30.. الهلال - الوحدة
الساعة 7:30.. الاتحاد - الفيحاء
كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الجمعة.. الإسماعيلي في مهمة مستحيلة.. و"ميدو" يصطدم بالهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.