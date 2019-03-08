اونلاين | دوري بلس-الأهلي والقادسية بث مباشر.. مشاهدة مباراه الأهلي ضد القادسية بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان

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دوري بلس-الأهلي والقادسية بث مباشر.. مشاهدة مباراه الأهلي ضد القادسية بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان

في مباراة قوية يلتقي فريقا الأهلي والقادسية في الـ14:40 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة الـ15:40 عصرا بتوقيت مكة المكرمة في مباراة هامة للفريقين بالدوري السعودي.

دوري بلس-الأهلي والقادسية بث مباشر.. مشاهدة مباراه الأهلي ضد القادسية بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان

يلا شوت الأهلي والقادسية

من المفترض أن تكون مباراة اليوم تكون صعبة بعض الشئ بالنسبة لكلا الطرفين، حيث يريد كل فريق الفوز بالثلاث نقاط على حساب الآخر، من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب، والإقتراب خطوة نحو الحلم المنشود لكل فريق، ونتابع مباراة الجمعة عبر الرابط المباشر، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، تابع المقال وضعه بالوجهة الامامية لسهولة الرجوع إليه، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات.

دوري بلس-الأهلي والقادسية بث مباشر.. مشاهدة مباراه الأهلي ضد القادسية بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان

يلا شوت الأهلي والقادسيةيلا شوت الأهلي والقادسية

الأهلي بطل الدوري ثلاث مرات

في مقارنة بين فرق اليوم، نلاحظ أن نادي اهلي جدة السعودي فاز ببطولة الدوري السعودي الممتاز ثلاث مرات من قبل، وهم عام 1977-1978، وعام 1983-1984، وعام 2015-2016، وحصل الأهلي السعودي على الوصافة في الدوري في سبع مناسبات، بينما نادي القادسية السعودي لم يحصل على الدوري من قبل، ولم يصل لمركز الوصافة، ولكن قد تحدث المفاجآت في مباريات الدوري بشكل غير متوقع حول النتائج، فكرة القدم لا تعترف سوى بتسجيل الأهداف فقط.

دوري بلس-الأهلي والقادسية بث مباشر.. مشاهدة مباراه الأهلي ضد القادسية بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان

ترتيب الفرق في الدوري السعودي

يحتل نادي أهلي جدة السعودي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وذلك من أصل 22 مباراة خاضها النادي، فاز في 11 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وخسر في سبع مباريات، ومعه أربعة وأربعون هدف، وعليه واحد وثلاثون هدف، أي فارق النقاط له هو ثلاثة عشر هدف، ويأمل في الفوز في مباراة القادسية من أجل تقدمه في مركز الدوري.

دوري بلس-الأهلي والقادسية بث مباشر.. مشاهدة مباراه الأهلي ضد القادسية بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان

بينما نادي القادسية السعودي يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، من أصل 22 مباراة خاضها النادي، فاز في سبع مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في إثنى عشر مباراة، ومعه 25 هدف، وعليه 31 هدف، أي فارق النقاط معه بالسالب، ويأمل في الفوز من أجل تخطي نادي الرائد.

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نتيجة مباراة الذهاب

خسر نادي اهلى جدة مباراة الذهاب أمام القادسية بهدفين مقابل هدف، وذلك في يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018، وسجل الهدفين اللاعب هارون كمارا، ونادي محمد العويس إنذار في تلك المباراة، ويسعى الأهلي لتفادي تكرار الهزيمة، والفوز في المباراة من أجل الوصول لمركز متقدم بالدوري.

دوري بلس-الأهلي والقادسية بث مباشر.. مشاهدة مباراه الأهلي ضد القادسية بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان

تاريخ مواجهات الفريقين

تبدأ مواجهات الفريقين منذ عام 1988 الماضي، وبلغت عدد المباريات بينهم 45 مباراة، ويصب العدد الأكبر للفوز في صالح الأهلي، حيث فاز في خمسة وعشرون مباراة على القادسية، وفازت القادسية في إحدى عشر مباراة، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، وتعد أكبر هزيمة للنادي الأهلي على يد القادسية هي نتيجة 4-1 في عام 2017 الماضي.

تاريخ الفريقين في الدوري السعودي

دوري بلس-الأهلي والقادسية بث مباشر.. مشاهدة مباراه الأهلي ضد القادسية بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان

بطاقة المباراة

مباراة القادسية ضد الأهلي

الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري

مباراة الإياب

نتيجة مباراة الذهاب 2-0 لصالح القادسية

المباراة على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية “الراكة”

توقيت المباراة الساعة 3:40 عصرًا بتوقيت السعودية

القناة الناقلة السعودية الرياضية