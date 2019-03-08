اونلاين | كورة ستار.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي بث مباشر ismaily tv.. kora star

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كورة ستار.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي بث مباشر ismaily tv.. kora star

يستضيف فريق الاسماعيلى فى السادسة مساء اليوم الجمعة نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد برج العرب بالاسكندرية بدون حضور جماهيرى لدواع أمنية، وتعد المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي بث مباشر ismaily tv.. kora star

يحتاج الإسماعيلي إلى معجزة بمعنى الكلمة للتأهل لدور التالى بالبطولة، الدراويش يلزمه أولًا الفوز على مازيمبي الكونغولي بفارق 3 أهداف، لأنه خسر في الكونغو بثنائية دون رد، وفي هذه الحالة يصل الإسماعيلي إلى 4 نقاط ، ويحتاج الإسماعيلي إلى فوز قسنطينة على الأفريقي ليصبح رصيد بطل مصر 4، وبطل تونس 4 نقاط أيضًا والفريق الكونغولي 7 نقاط، وفي هذه الحالة سيحتاج الإسماعيلي إلى هدية جزائرية أخرى في غاية الصعوبة، بفوز قسنطينة على مازيمبي في عقر داره، وفوز الإسماعيلي على الأفريقي في تونس؛ ليتساوى الإسماعيلي مع مازيمبي ويصعد الاسماعيلى بالمواجهات المباشرة.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي بث مباشر ismaily tv.. kora star

لعب الإسماعيلي مرة واحدة فقط أمام مازيمبي قبل النسخة الحالية وكانت تلك المواجهة في نهائي دوري أبطال إفريقيا عان 1969 ، وقتها تعادل الإسماعيلي خارج أرضه 2-2 قبل أن يفوز 3-1 في مصر ويتوج بأول ألقابه الإفريقية ويصبح أول فريق مصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا لذا تحمل مباراة اليوم ذكرى لن تُنسى للإسماعيلي بل لجماهير الكرة المصرية عموماً وكانت مباراة الفريقين فى الكونغو قد انتهت بفوز مازيمبى بهدفين دون رد .

كورة ستار.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي بث مباشر ismaily tv.. kora star

لعب الإسماعيلى ضد الأندية الكونغولية مباراتين فقط خلال شهر مارس قبل مباراة الليلة ففى عام 2014 التقى الدراويش فريق أم كيه بالدور التمهيدى المكرر لكأس الاتحاد الأفريقى ”الكونفدرالية“ ، يوم 2 مارس 2014.. تعادل الفريقيان سلبيًا فى لقاء الذهاب بالكونغو ، ويوم 9 مارس 2014.. تكررت نفس النتيجة فى لقاء الإياب بالإسماعيلية قبل أن يصعد الإسماعيلى بالضربات الترجيحية.

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كورة ستار.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي بث مباشر ismaily tv.. kora star

يحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

كورة ستار.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي بث مباشر ismaily tv.. kora star

سوف يبحث الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، عن هز شباك بطل الكونغو الليلة فى صراعه على لقب هداف دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية، المهاجم الناميبى منذ انضمامه للدراويش وهو لا يتوقف عن التسجيل، حيث سجل هدفه الثالث بالبطولة فى شباك شباب قسنطينة الجزائرى بعد خوض 4 مباريات فقط.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي بث مباشر ismaily tv.. kora star

وأحرز شيلونجو أهدافه فى شباك فرق الأفريقى التونسى هدف وشباب قسنطينة هدفين خلال 360 دقيقة ليتساوى مع ثلاثى مازيمبى موبوتو وموليكا ومونديكو فيما يتربع على عرش هداف البطولة معتز المهدى قلب هجوم النصر الليبى برصيد 7 أهداف، وخلفه ميدى كاجيرى لاعب سيمبا وبرصيد 6 أهداف، وماكوسو لاعب فيتا كلوب صاحب الـ5 أهداف .