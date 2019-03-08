اونلاين | كورة ستار HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد القادسية بث مباشر في الدوري السعودي HD

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كورة ستار HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد القادسية بث مباشر في الدوري السعودي HD

يستعد النادي الأهلي المحترف في صفوفه محمد عبدالشافي لخوض مباراة قوية ضد القادسية اليوم الجمعة ويأتي ذلك في إطار ممافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

كورة ستار HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد القادسية بث مباشر في الدوري السعودي HD

ويلتقي الأهلي مع القادسية اليوم الجمعة في تمام الساعة 2:40 بتوقيت مدينة القاهرة و3:40 بتوقيت مكة المكرمة.

كورة ستار HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد القادسية بث مباشر في الدوري السعودي HD

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وكانت مباراة الدور الأول بين الطرفين قد انتهت لصالح القادسية بثنائية نظيفة سجلها المهاجم السعودي الشاب هارون كمارا في شباك محمد العويس حارس أهلي جدة.

وستكون مباراة الأهلي مع القادسية مذاعة عبر قناتي "ksa sport 1 HD" وقناة دوري بلس 1 HD بصوت المعلقين؛ مشاري القرني وعبدالله المحيسن.

ويحتل النادي الأهلي حالياً المركز الخامس برصيد 37 نقطة بينما القادسية يتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.