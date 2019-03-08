اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي 2019

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مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي 2019

يستعد النادي الأهلي المحترف في صفوفه محمد عبدالشافي لخوض مباراة قوية ضد القادسية اليوم الجمعة ويأتي ذلك في إطار ممافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي 2019

ويلتقي الأهلي مع القادسية اليوم الجمعة في تمام الساعة 2:40 بتوقيت مدينة القاهرة و3:40 بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي 2019

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وكانت مباراة الدور الأول بين الطرفين قد انتهت لصالح القادسية بثنائية نظيفة سجلها المهاجم السعودي الشاب هارون كمارا في شباك محمد العويس حارس أهلي جدة.

مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي 2019

وستكون مباراة الأهلي مع القادسية مذاعة عبر قناتي "ksa sport 1 HD" وقناة دوري بلس 1 HD بصوت المعلقين؛ مشاري القرني وعبدالله المحيسن.

مشاهدة مباراة الاهلي والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي 2019

ويحتل النادي الأهلي حالياً المركز الخامس برصيد 37 نقطة بينما القادسية يتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.