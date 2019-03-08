اونلاين | بث مباشر النصر والاتفاق في الدوري السعودي تطبيق دوري بلس على جوالات أيفون

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بث مباشر النصر والاتفاق في الدوري السعودي تطبيق دوري بلس على جوالات أيفون

يستعد فريق النصر لخوض لقاء هام، ضد فريق الاتفاق، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر النصر والاتفاق في الدوري السعودي تطبيق دوري بلس على جوالات أيفون

وتقام مباراة النصر أمام الاتفاق في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي يوم الجمعة 8 مارس، في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر النصر والاتفاق في الدوري السعودي تطبيق دوري بلس على جوالات أيفون

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ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، والمحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين، خاصة النصر الذي يسعى للحصول على لقب بطولة الدوري.

بث مباشر النصر والاتفاق في الدوري السعودي تطبيق دوري بلس على جوالات أيفون

وسيتم إذاعة مباراة النصر ضد الاتفاق مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "ksa sport 1 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

بث مباشر النصر والاتفاق في الدوري السعودي تطبيق دوري بلس على جوالات أيفون

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الاتفاق أمام النصر بالدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.