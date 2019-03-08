اونلاين | كورة اتش دي بث مباشر الهلال والوحدة دوري بلس dawri plus الجديد

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كورة اتش دي بث مباشر الهلال والوحدة دوري بلس dawri plus الجديد

يلتقي نادي الهلال المنتعش بفوزه آسيوياً على العين الإماراتي، مع الوحدة اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة والموافق 8 مارس.

كورة اتش دي بث مباشر الهلال والوحدة دوري بلس dawri plus الجديد

ويلعب الهلال مع الوحدة على ملعب جامعة الملك سعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة و9:30 بتوقيت الإمارات.

كورة اتش دي بث مباشر الهلال والوحدة دوري بلس dawri plus الجديد

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ويحتل نادي الهلال المركز الأول في قمة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 55 نقطة بينما نادي الوحدة بالمركز السادس برصيد 35 نقطة.

كورة اتش دي بث مباشر الهلال والوحدة دوري بلس dawri plus الجديد

وستكون مباراة الهلال مع الوحدة مذاعة عبر قناة ksa sport 2 HD بجانب قناة دوري بلس بصوت المعلقين حمادة العنزي والمتألق فهد العتيبي.

كورة اتش دي بث مباشر الهلال والوحدة دوري بلس dawri plus الجديد

ويدخل الهلال مباراته ضد الوحدة من أجل تأمبن صدارته لجدول ترتيب بطولة دوري المحترفين السعودي بينما الوحدة يطمح لتحقيق أول فوز على الهلال في تاريخ مواجهاتهما.