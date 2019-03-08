اونلاين | دوري بلس dawri plus رابط شغال مباراة الاهلي والوحدة (بث مباشر) رابط سريع

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دوري بلس dawri plus رابط شغال مباراة الاهلي والوحدة (بث مباشر) رابط سريع

يلتقي نادي الهلال المنتعش بفوزه آسيوياً على العين الإماراتي، مع الوحدة اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة والموافق 8 مارس.

دوري بلس dawri plus رابط شغال مباراة الاهلي والوحدة (بث مباشر) رابط سريع

ويلعب الهلال مع الوحدة على ملعب جامعة الملك سعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة و9:30 بتوقيت الإمارات.

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دوري بلس dawri plus رابط شغال مباراة الاهلي والوحدة (بث مباشر) رابط سريع

ويحتل نادي الهلال المركز الأول في قمة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 55 نقطة بينما نادي الوحدة بالمركز السادس برصيد 35 نقطة.

دوري بلس dawri plus رابط شغال مباراة الاهلي والوحدة (بث مباشر) رابط سريع

وستكون مباراة الهلال مع الوحدة مذاعة عبر قناة ksa sport 2 HD بجانب قناة دوري بلس بصوت المعلقين حمادة العنزي والمتألق فهد العتيبي.

ويدخل الهلال مباراته ضد الوحدة من أجل تأمبن صدارته لجدول ترتيب بطولة دوري المحترفين السعودي بينما الوحدة يطمح لتحقيق أول فوز على الهلال في تاريخ مواجهاتهما.