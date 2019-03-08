اونلاين | بث مباشر تردد قنوات دوري بلس dawri plus الجديد 2019 الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء الدوري السعودي

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بث مباشر تردد قنوات دوري بلس dawri plus الجديد 2019 الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء الدوري السعودي

يخوض فريق الاتحاد لقاء هاما، ضد فريق الفيحاء، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر تردد قنوات دوري بلس dawri plus الجديد 2019 الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء الدوري السعودي

وتقام مباراة الفيحاء أمام الاتحاد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي يوم الجمعة 8 مارس، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر تردد قنوات دوري بلس dawri plus الجديد 2019 الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء الدوري السعودي

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ومن المتوقع أن يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، والمحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين والهروب من الهبوط.

بث مباشر تردد قنوات دوري بلس dawri plus الجديد 2019 الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء الدوري السعودي

وسيتم إذاعة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "ksa sport 2 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

بث مباشر تردد قنوات دوري بلس dawri plus الجديد 2019 الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء الدوري السعودي

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الفيحاء ضد الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.