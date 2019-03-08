اونلاين | رابط سريع دوري بلس dawri plus الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي (بث مباشر)

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رابط سريع دوري بلس dawri plus الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي (بث مباشر)

يخوض فريق الاتحاد لقاء هاما، ضد فريق الفيحاء، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

رابط سريع دوري بلس dawri plus الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي (بث مباشر)

وتقام مباراة الفيحاء أمام الاتحاد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي يوم الجمعة 8 مارس، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

رابط سريع دوري بلس dawri plus الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي (بث مباشر)

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ومن المتوقع أن يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، والمحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين والهروب من الهبوط.

رابط سريع دوري بلس dawri plus الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي (بث مباشر)

وسيتم إذاعة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "ksa sport 2 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

رابط سريع دوري بلس dawri plus الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي (بث مباشر)

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الفيحاء ضد الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.