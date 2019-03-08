اونلاين | رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر، كورة لايف مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر (كورة لايف)

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رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر، كورة لايف مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر (كورة لايف)

يلتقي نادي يوفنتوس، ضد فريق أودينيزي، يوم الجمعة 8 مارس في الساعة التاسعة والنصف مساءً علي ملعب "اليوفي ارينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر، كورة لايف مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر (كورة لايف)

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD الرياضية، والتي تذاع عبر قمري النايل سات وعرب سات.

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر، كورة لايف مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر (كورة لايف)

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ويرغب نادي يوفنتوس في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل السيطرة على والحفاظ على لقب الكالتشيو.

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر، كورة لايف مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر (كورة لايف)

ويحتل فريق أودينيزي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بينما يحل فريق يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة.

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر، كورة لايف مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر (كورة لايف)

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق أودينيزي ضد نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.