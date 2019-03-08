اونلاين | رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر رابط سريع في الدوري الايطالي HD

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رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر رابط سريع في الدوري الايطالي HD

يلتقي نادي يوفنتوس، ضد فريق أودينيزي، يوم الجمعة 8 مارس في الساعة التاسعة والنصف مساءً علي ملعب "اليوفي ارينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر رابط سريع في الدوري الايطالي HD

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD الرياضية، والتي تذاع عبر قمري النايل سات وعرب سات.

رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر رابط سريع في الدوري الايطالي HD

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ويرغب نادي يوفنتوس في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل السيطرة على والحفاظ على لقب الكالتشيو.

رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر رابط سريع في الدوري الايطالي HD

ويحتل فريق أودينيزي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بينما يحل فريق يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق أودينيزي ضد نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.