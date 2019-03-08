اونلاين | كورة لايف Yalla Shoot ماتش الاهلي والقادسية أون لاين بدون تقطيع (دوري بلس) dawri plus

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف Yalla Shoot ماتش الاهلي والقادسية أون لاين بدون تقطيع (دوري بلس) dawri plus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف Yalla Shoot ماتش الاهلي والقادسية أون لاين بدون تقطيع (دوري بلس) dawri plus

يستعد النادي الأهلي المحترف في صفوفه محمد عبدالشافي لخوض مباراة قوية ضد القادسية اليوم الجمعة ويأتي ذلك في إطار ممافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

كورة لايف Yalla Shoot ماتش الاهلي والقادسية أون لاين بدون تقطيع (دوري بلس) dawri plus

ويلتقي الأهلي مع القادسية اليوم الجمعة في تمام الساعة 2:40 بتوقيت مدينة القاهرة و3:40 بتوقيت مكة المكرمة.

كورة لايف Yalla Shoot ماتش الاهلي والقادسية أون لاين بدون تقطيع (دوري بلس) dawri plus

Advertisements

وكانت مباراة الدور الأول بين الطرفين قد انتهت لصالح القادسية بثنائية نظيفة سجلها المهاجم السعودي الشاب هارون كمارا في شباك محمد العويس حارس أهلي جدة.

كورة لايف Yalla Shoot ماتش الاهلي والقادسية أون لاين بدون تقطيع (دوري بلس) dawri plus

وستكون مباراة الأهلي مع القادسية مذاعة عبر قناتي "ksa sport 1 HD" وقناة دوري بلس 1 HD بصوت المعلقين؛ مشاري القرني وعبدالله المحيسن.

كورة لايف Yalla Shoot ماتش الاهلي والقادسية أون لاين بدون تقطيع (دوري بلس) dawri plus

ويحتل النادي الأهلي حالياً المركز الخامس برصيد 37 نقطة بينما القادسية يتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.