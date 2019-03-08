رياضة | النصر يتحدى شباب الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يتحدى شباب الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون إستاد آل مكتوم بنادي النصر مسرحاً لمواجهة "الديربي" الأقدم في دبي، والذي يجمع "العميد" بضيفه شباب الأهلي دبي، ضمن نصف نهائي كأس الخليج العربي.

تختلف ظروف "العميد" و "الفرسان" على الورق، قبل المواجهة الحاسمة الليلة في الطريق إلى المباراة النهائية، حيث يرفع "الأزرق" شعار إنقاذ الموسم، بالسعي نحو التتويج بلقبه الثاني في البطولة، بعد الأول موسم 2014-2015.

ويعاني النصر على صعيد الموسم الحالي، باحتلاله المركز 11 في الدوري، برصيد 17 نقطة، علاوة على وداعه كأس رئيس دولة الإمارات من الدور ربع النهائي.

بدوره يتطلع "الفرسان" إلى الوصول للنهائي الأول في الموسم الحالي، والتتويج باللقب، أملاً في تعزيز رقمه القياسي المسجل باسم الأهلي الحائز البطولة في ثلاث مناسبات مواسم 2011- 2012 و2013- 2014، 2016- 2017.

ويقاتل شباب الأهلي على أكثر من جبهة علاوة على كأس الخليج العربي، حيث يستعد لمواجهة الوصل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة السبت المقبل، بجانب آماله في المنافسة على لقب الدوري، حيث يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

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وتفوح رائحة الثأر في مواجهة الليلة، والتي يأمل من خلالها "العميد" تعويض خسارته أمام شباب الأهلي في ربع نهائي كأس رئيس الدولة بركلات الترجيح 2-4، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على ملعب الوصل في زعبيل.

وتعد مواجهة الليلة الثالثة بين الفريقين في الموسم الحالي، بعد خسارة النصر أيضاً في الدور الأول للدوري 0-1 على ملعب شباب الأهلي.

وكان "العميد" حقق انتصاره الأخير على "الفرسان" خلال آخر 9 مباريات جمعت الفريقين على صعيد كل المسابقات (1-0)، في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي (2016-2017).

وخلافاً لمشوار موسمه المتأرجح، حقق "العميد" أفضل نتائجه في كأس الخليج العربي، وصولاً إلى الدور نصف النهائي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية في الدور الأول، برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات، والخسارة في الجولة الأخيرة أمام الفجيرة 2-3، قبل أن ينجح في الإطاحة بغريمه الوصل في "ديربي بر دبي" بركلات الترجيح 4-3، في ربع النهائي.

في المقابل جاء تأهل "الفرسان" إلى مربع الذهب، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، قبل أن ينجح في إقصاء الجزيرة في ربع النهائي، بعد مواجهة ماراثونية، وحسمها شباب الأهلي 4-2، بفضل تألق المهاجم الشاب أحمد جشك، والذي سجل هدفين لفريقه في الدقيقتين 93 و96 من المباراة التي شهدت إشهار الحكم أربع بطاقات حمراء، من بينها واحدة للاعب وسط شباب الأهلي عبدالله النقبي، أبرز الغائبين عن تشكيلة فريقه في مباراة اليوم.