رياضة | مانشستر سيتي يخشى مفاجأة واتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يخشى مفاجأة واتفورد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مانشستر سيتي للتقدم خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن عاد مرة أخرى إلى صدارة ترتيب البطولة.

جاء فوز السيتي في الجولة الماضية على بورنموث، ليمنح الفريق الصدارة متفوقاً على ليفربول للمرة الأولى، مع لعب الفريقين نفس عدد المباريات، منذ مطلع ديسمبر الماضي.

ويرغب السيتي في تعزيز صدارته لترتيب البطولة، حينما يستضيف واتفورد غد السبت، قبل يوم من مواجهة ليفربول مع ضيفه بيرنلي.

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وبعد أن خطف اللقب الموسم الماضي، يشيد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال الموسم الجاري.

ويبحث ليفربول عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ (29 عاماً)، بعدما أضاع فرصة زيادة الفارق إلى 10 نقاط بينه وبين مانشستر سيتي، عقب خسارته 1-2 أمام الفريق "السماوي" في 3 يناير الماضي.

ومنذ فوزه على ليفربول، حقق السيتي 8 انتصارات من إجمالي 9 لقاءات في البطولة، فيما حافظ الفريق الأحمر على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، لكنه سقط في فخ التعادل خلال أربعة لقاءات، مما سمح لسيتي بالانقضاض على الصدارة.