رياضة | ريال مدريد يعلن عن مدربه الجديد خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعلن عن مدربه الجديد خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة نادي ريال مدريد تتحرك سريعا لتدارك الأخطاء وبدء الاستعداد للموسم الجديد بعد يومين فقط من الهزيمة الكارثية والتاريخية التي تلقاها ريال مدريد أمام أياكس أمستردام، بنتيجة 4-1.

الريال بدأ الأسبوع الماضي بالخروج من كأس ملك إسبانيا بالهزيمة 3-0 أمام برشلونة في سانتياجو بيرنابيو، وبعد يومين خسر من غريمه الكتالوني 1-0 على الملعب نفسه لتتضاءل حظوظ الميرينجي في الليجا بعد اتساع الفارق إلى 12 نقطة، ثم اختتم الأسبوع بالهزيمة الكارثية أمام أياكس ليودع دوري الأبطال.

وخلال الساعات الأخيرة اجتمع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالمدير العام للنادي جوزيه أنخيل سانشيز في مكتبه لبحث تعيين المدير الفني الجديد للريال.

حتى الآن لم يصدر النادي أي قرار بشأن الأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي يواصل عمله في النادي، ومن المنتظر أن يدير المباراة المقبلة أمام بلد الوليد في الجولة 27 من الليجا، يوم الأحد المقبل.

وبعد ساعات من نهاية المباراة دون النظر لنتيجتها، فمن الممكن أن تتغير كل الأمور بدءا من يوم الإثنين. بعد عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يعود ريال مدريد إلى أحد مدربيه القدامى: جوزيه مورينيو في المقدمة، ثم زين الدين زيدان. الآن هما الخياران الوحيدان في قائمة فلورنتينو بيريز، لأنهما وحدهما القادرين على لم شمل الفريق سريعا، وترتيب أوراقه مع بدء الموسم الجديد.

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